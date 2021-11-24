جمعة: قضية الصراع ليس فيها رابح مطلق أو خاسر مطلق وعواقبها وخيمة على الإنسانية جمعاء

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن ثقافتنا هي ثقافة التسامح والسلام، فثقافة السلام في الأصل في هويتنا الثقافية وما سواها ليس مجرد استثناء بل خروج على الأصل، مشيرا إلى أن التنوع قوة وثراء فلا إكراه في الدين ولا على الدين ولا قتل على المعتقد.

وأكد جمعة خلال كلمته بمؤتمر روسيا والعالم الإسلامي المقام بجدة، أن الحوار البناء هو الحوار القائم على العدل والإنصاف واحترام القانون الدولي وخصوصية الآخر الدينية والثقافية وعاداته وتقاليده، مع احترام القانون الدولي بعيدًا عن سياسات الإملاء والاستعلاء وفرض سياسة الأمر الواقع.

ونوه أن الحوار يقتضي أن تُعامل الآخر بما تحب أن يُعاملك به، وأن تنصت إليه قدر ما تحب أن ينصت إليك، مشيرا إلى أن الحوار الحضاري يهدف إلى صالح الإنسان كونه إنسانًا، بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه أو لغته، وأن نواجه معًا المخاطر المحدقة بالإنسانية من التطرّف والإرهاب، و الحروب والمجاعات، وسباقات التسلح، والتغيرات المناخية.

ونوه جمعة أن ديننا الحنيف قائم على الإيمان بالتنوع والاختلاف الذي هو آية من آيات الله وسننه الكونية، فالتنوع قوة وثراء لو أحسنا التعامل معه والإفادة منه، مؤكدا أنه ينبغي أن يقوم الحوار على السعي الدائم نحو التعارف، والانفتاح على الثقافات الأخرى .

وأوضح أهمية تحكيم لغة العقل ورغبة جميع الأطراف في نبذ العنف والكراهية والتطرف والإرهاب، إيمانًا بأن قضية الصراع ليس فيها رابح مطلق أو خاسر مطلق ، وأن عواقب الصراع والعنف والتطرف وخيمة على الإنسانية جمعاء، وأنه لا بديل للإنسانية عن البحث في القواسم والمصالح المشتركة ونقاط الالتقاء؛ لما فيه خير البشرية بعيدًا عن الحروب والصراعات والقتل والاقتتال والتخريب والتدمير.

ولفت إلى أن ديننا الحنيف حرم قتل النفس على إطلاقها، فلا قتل على المعتقد ولا العرق ولا الجنس ولا الهوية، فكل الدماء معصومة ، وكل الأعراض مصانة ، وكل الأموال محفوظة ، وعهد الأمان مصان، وأن ديننا دين التعارف والتعاون والسلام، يعلي مبدأ التفاهم والحوار، ويحترم آدمية الإنسان، يؤمن بحرية المعتقد، وبالتنوع والاختلاف، ويعده ثراء.