كريستيانو رونالدو يستعين بـ«بودي جارد» توأم كانا ضمن القوات الخاصة بأفغانستان

تعاقد كريستيانو رونالدو، لاعب فريق "مانشيستر يونايتد" الشهير، مع توأمين، خدما في القوات الخاصة بأفغانستان؛ ليكونا حارسين شخصيين له وعائلته.

شوهد كريستيانو لأول مرة مع التوأمين في شهر سبتمبر الماضي، حينما كان يستعد للسفر إلى سويسرا مع فريق "مانشيستر يونايتد"؛ للمشاركة في إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا.

استطاع موقع "دايلي ميل"، أمس الثلاثاء، الكشف عن هوية الحارسين الشخصيين لكريستيانو رونالدو، وهما سيرجيو وخورخي رامالهيرو، اللذان كانا من ضمن وحدة القوات الخاصة بأفغانستان، ثم أصبحا من الحراس الشخصيين للقضاة والسياسيين بالشرطة البرتغالية.

أكدت مصادر مقربة من كريستيانو، لـ"دايلي ميل"، أن الحارسان الشخصيان لكريستيانو، يرتديان ملابس مدنية أنيقة، ويختلطان بجمهوره طوال الوقت، لكنهما سريعي التفكير، ويتصرفان بحكمة في الوقت المناسب.

يحصل كريستيانو وعائلته حاليا على حماية على مدار الساعة من التوأم، حيث أراد اللاعب تأمين عائلته بعدما أصبحت مغناطيسا، بحد وصفه، للعصابات الإجرامية.

يأت ذلك بعد إعلان كريستيانو وصديقته جورجينا عن خبر حملها بتوأم، ليصبح عدد أطفال كريستيانو 5، حيث لديه "آلانا" التي تبلغ من العمر 4 أعوام، ورزق بها من علاقته بصديقته جورجينا، كما لديه أبناء من علاقات سابقة وهم "كريستيانو جونيور" الذي يبلغ من العمر 11 عاما، والتوأم "إيفا" و"ماتيو" اللذان يبلغان من العمر 4