منع اثنين من المهربين من الاستئناف في وفاة 39 مهاجرا في مقطورة شاحنة

خسر اثنان من المهربين، اللذين أدينا بالقتل غير العمد لـ 39 مهاجراً ماتوا خنقا في مقطورة شاحنة محكمة الإغلاق، طلبهما بالطعن أمام محكمة الاستئناف.

وذكرت الوكالة البريطانية" بي إيه ميديا"أنه في أكتوبر 2019 تم تكديس العشرات من الرجال والنساء والأطفال الفيتناميين في حاوية ليتم شحنهم من زيبروج إلى إسيكس في ظل ظروف شديدة القسوة.

وعٌثر على المهاجرين في وقت لاحق موتى بعد نفاد الهواء قبل وصولهم إلى بريطانيا.

وتم سجن رونان هيوز، 42 عاما، وجورجي نيكا، 44 عاما، في وقت سابق من هذا العام بتهمة التآمر لتهريب البشر وبـ 39 تهمة بالقتل غير العمد.

وطلب هيوز ، الذي يقطن بمدينة أرماه بأيرلندا الشمالية، اليوم الثلاثاء الطعن في الحكم بسجنه 20 عاما، بينما قدم نيكا،الذي يقطن في باسيلدون بإسيكس، طلبا للحصول على إذن للاستئناف ضد إدانته.

وقد رفض ثلاثة من كبار القضاة في محكمة الاستئناف الطلبين .