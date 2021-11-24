نقابة العاملين بالصحافة والإعلام ونظيرتها الأردنية توقعان بروتوكولا للتنسيق وتبادل الخبرات

وقعت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام مع النقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والورق الأردنية، بروتوكول تعاون للتنسيق وتبادل الخبرات، والتضامن بكل القضايا المشتركة والمحافل العربية والدولية، والدفاع عن حقوق العمال المشروعة، والحفاظ على وحدة العمل النقابي ضد التفكك والتدخلات الخارجية.

جاء ذلك خلال لقاء مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة، على هامش زيارته للأردن، رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والتصوير والورق الأردنية محمد الزعبي، بحضور رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن مازن معايطة، والمهندس بلال ملكاوي الممثل الإقليمي للاتحاد الدولي لعمال النقل، وقيادات نقابة الصناعات الغذائية بالأردن برئاسة بشرى السلمان.

وأكد مجدي البدوي -في بيان اليوم الأربعاء- دور العمال المصريين في معركة التنمية التي تشهدها مصر خلال هذه الفترة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورصد البدوي وقوف عمال مصر خلف قيادتهم السياسية وقواتهم المسلحة حتى أفلتت البلاد من خطر محقق على يد جماعة إرهابية حاولت خطف مصر للمجهول.

وأشار إلى برامج الحماية الاجتماعية التي تبناها الرئيس السيسي لحماية العمال من تداعيات وآثار فيروس كورونا المستجد، موضحا مناخ الاستثمار التي تتميز به مصر.

من جهتهم.. قال قادة العمل النقابي الأردني، إن العلاقات بين التنظيم النقابي المصري وشقيقه الأردني علاقات راسخة تضرب بجذورها في عمق التاريخ، وإن النهضة التي تشهدها مصر الآن على جميع المستويات تؤكد أن مصر ذاهبة للأفضل خلال السنوات القادمة.. مشيدين بالإنجازات التي تمت لصالح العمال خلال الفترة الحالية مثل تحديد حد أدنى جديد للأجور وقانون التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي.