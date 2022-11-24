انطلاق الجلسة السابعة لانتخاب رئيس جديد للبنان بعد اكتمال النصاب القانوني

انطلقت الجلسة السابعة لانتخاب رئيس جديد للبنان في مقر البرلمان اللبناني بساحة النجمة بوسط العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة والبالغ 86 نائبا من بين 128 عضوا بالمجلس.

ترأس الجلسة رئيس المجلس نبيه بري، وبدأت بتلاوة المواد الدستورية المتعلقة بآلية انتخاب رئيس البلاد عبر مجلس النواب بالإضافة إلى المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك في ظل استمرار الخلافات والمواقف السياسية الصلبة التي لم تتوصل حتى الآن إلى التوافق المطلوب لإنهاء الفراغ الرئاسي بالبلاد في ظل عدم حصول أي فريق سياسي بالبرلمان على الأغلبية اللازمة لتمرير رئيس دون الحصول على أصوات نواب من الفرق السياسية الأخرى.

وكانت أولى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية في 29 سبتمبر الماضي قد حضرها 122 نائبا، بينما حضر في الجلسة الأخيرة التي عقدت الخميس الماضي 112 نائبا.