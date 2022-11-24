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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: استئناف إمدادات النفط من روسيا إلى سلوفاكيا عبر أوكرانيا

موسكو - د ب أ
نشر في: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 9:32 م | آخر تحديث: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 9:33 م

أعلنت باربورا بوتسوفاالسكرتيرة الصحفية لشركة التشغيل التشيكية ميرو، استئناف إمدادات النفط من روسيا إلى سلوفاكيا عبر أوكرانيا، مساء اليوم الخميس.

وقالت بوتسوفا لوكالة ريا نوفوستي "استؤنفت مساء الخميس، إمدادات النفط الروسي عبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا".

وأضافت: "لقد تم القضاء تماما على مشاكل إمدادات الكهرباء، التي تسببت في انقطاع قصير في إمدادات النفط".

وذكرت قناة براتيسلافا التلفزيونية، في وقت سابق من اليوم الخميس أن إمدادات النفط عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروجبا من أوكرانيا إلى سلوفاكيا توقفت بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

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