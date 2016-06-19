إيرباص تتوصل إلى تسوية لإنهاء التحقيقات الفرنسية في قضية تقديم رشاوى في ليبيا وكازاخستان

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص التوصل إلى اتفاق مع الادعاء العام الفرنسي لتسوية التحقيقات الفرنسية بشأن اتهامات الفساد الموجهة إلى الشركة للحصول على عقود من ليبيا وكازاخستان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان أيرباص الصادر اليوم الخميس القول إن الاتفاق يمثل "تمديدا محدودا" لتسوية قيمتها 6ر3 مليار يورو (75ر3 مليار دولار) توصلت إليها مع السلطات الفرنسية والبريطانية والأمريكية عام 2020، مضيفة أنه لم يكن ممكنا تسوية كل جوانب القضية بشكل متزامن في ذلك الوقت.

من ناحيته، أكد المدعون في نيابة الأموال العامة الفرنسية لوكالة بلومبرج التوصل إلى اتفاق مع إيرباص يوم 17 نوفمبر الحالي، بشأن اتهامها بدفع رشاوى لمسؤولين عامين للفوز بعقود بيع طائرات في ليبيا وكازاخستان خلال الفترة من 2006 إلى 2011.

في الوقت نفسه، مازال الاتفاق يحتاج إلى العرض على قاض فرنسي لإقراره خلال جلسة استماع مقررة يوم 30 نوفمبر الحالي. قد يتضمن الاتفاق تغريم أيرباص دون أن تعترف بالذنب. كما لم يشر بيان أيرباص إلى قيمة الغرامة التي تم الاتفاق عليها.

وقالت إيرباص إن الاتفاق الجديد لن يكون له "أثر رجعي" على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع السلطات الفرنسية والبريطانية والأمريكية قبل نحو عامين.