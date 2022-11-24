البرلمان اللبناني يفشل للمرة السابعة في انتخاب رئيس للبلاد

أخفق البرلمان اللبناني للمرة السابعة في انتخاب رئيس للجمهورية، بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.



وبحسب ما نشره موقع «LBC» اللبناني، صباح الخميس، انتهت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بمنح 42 صوتًا لميشال معوض، و50 ورقة بيضاء، و6 عصام خليفة، و8 لبنان الجديد، و2 زياد بارود، و1 بدري ضاهر، و1 ملغاة.



وحدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، يوم الخميس المقبل، موعدا لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية.



وفي وقت سابق، أشارت النائبة نجاة صليبا، إلى أنه «لم يعد وارداً أن نُقدّم أسماء لا حظّ لها في الوصول»، مضيفة: «يهمّنا مساعدة أيّ شخص يؤمن بالمبادئ التي ترشّحنا من أجلها لكي يصل إلى الرئاسة».



كما تابعت صليبا في حديث لقناة mtv: «المبادئ التي خضنا على أساسها الانتخابات هي نفسها ولن تتغيّر، وما يهمّنا اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية للبدء بخطّة الإنقاذ».



وقال النائب هادي أبو الحسن، لفضائية «LBCI»: «الفراغ الرئاسي مستمر لحين أخذ قرار وطني مستقل، ولتكون هذه الجلسات مناسبة للتشاور مع الجميع وإجراء حركة مكوكية لمحاولة توحيد المعارضة».