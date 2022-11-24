 افتتاح الدورة الثانية لصالون نوادي الفنون التشكيلية والبصرية بتونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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افتتاح الدورة الثانية لصالون نوادي الفنون التشكيلية والبصرية بتونس

أ ش أ
نشر في: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 4:32 ص | آخر تحديث: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 4:32 ص

افتتحت فعاليات الدورة الثانية للصالون الوطني لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية، مساء اليوم الأربعاء بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي" بالعاصمة تونس، والتي من المقرر أن تستمر حتى 26 نوفمبر الجاري.
ويهدف الصالون الذي تنظّمه الإدارة العامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية، للترويج والتعريف بمنتجات نوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة، واكتشاف المواهب والمهارات الفنية لرواده بدور الثقافة والنوادي الثقافية .
وتضمن الصالون عددا من باكورة إنتاجات فنية ومختارات إبداعية للدورات التدريبية والندوات والورشات والمسابقات في مختلف دور الثقافة والمراكز الشبابية بكافة الولايات التونسية.

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