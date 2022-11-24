 روسيا: 25 دولة على الأقل تزود أوكرانيا بالأسلحة - بوابة الشروق
الخميس 24 نوفمبر 2022 6:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

روسيا: 25 دولة على الأقل تزود أوكرانيا بالأسلحة

أ ش أ
نشر في: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 6:33 م | آخر تحديث: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 6:33 م

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الخميس، في أعقاب اجتماع عقد في مدينة جينشينسك بمنطقة خيرسون، عن تسجيل تلقي أوكرانيا لأسلحة خارجية من 25 دولة على الأقل، معظمها أعضاء في حلف الناتو.

وقال رئيس لجنة التحقيق ألكسندر باستريكين في تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن "المحققين يواصلون تسجيل أدلة على إمدادات أسلحة لأوكرانيا من قبل دول غربية، وتشمل الأنشطة 25 دولة على الأقل، 21 منها أعضاء في الناتو".

وأشار باستريكين إلى أنه من بين الأسلحة والذخائر التي تم تزويد أوكرانيا بها صواريخ "إم إل آر إس" 122 ملليمتر، وقذائف دبابات 125 ملليمتر، وقذائف هاون 60 ملليمتر و120 ملليمتر، ومدافع هاوتزر بذخيرته، بالإضافة إلى قاذفات قنابل يدوية وطائرات بدون طيار ومروحيات ودبابات، وصواريخ NLAW المضادة للدبابات وأنظمة صواريخ جافلين وغيرها من المعدات.

يذكر أن أوكرانيا تتلقى دعما عسكريا وإنسانيا واجتماعيا واقتصاديا من العديد من دول الاتحاد الأوروبي بجانب بريطانيا والولايات المتحدة بشكل دائم ومستمر منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك