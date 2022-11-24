المغرب يقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 ديسمبر 2022

قرر مجلس الحكومة المغربية، المنعقد اليوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الوطن لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حتى 31 ديسمبر 2022، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء المغربية «ماب».



وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية، أن المجلس صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.932 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الوطن، لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.



وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى «تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 في الساعة السادسة مساء، وحتى السبت 31 ديسمبر 2022 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من السلطات العمومية، للحد من تفشي جائحة كوفيد 19».