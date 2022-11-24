الأحزاب في كوريا الجنوبية تبدأ تحقيقا في حادث الهالووين

من المقرر أن تبدأ الأحزاب المتنافسة في كوريا الجنوبية بشكل رسمي تحقيقا برلمانيا اليوم الخميس في حادث التدافع المميت الذي وقع في منطقة "إيتايون" بالعاصمة الكورية وذلك بناء على اتفاق تم التوصل إليه أمس ، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وتعتزم لجنة برلمانية خاصة مكلفة بالتحقيق عقد أول اجتماعاتها صباح اليوم ، من أجل وضع خطة تحقيق لمدة 45 يوما وتمرير الاقتراح في جلسة عامة بالجمعية الوطنية في وقت لاحق اليوم.

وستشرف اللجنة المكونة من 18 عضوا على التحقيق في المأساة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 158 ممن كانوا يحتفلون بعيد الهالووين في منطقة إيتايون بسول في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتتألف اللجنة من تسعة أعضاء من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وسبعة من حزب سلطة الشعب الحاكم وعضو واحد من كل من حزب العدالة المعارض وحزب الدخل الأساسي.

وتوصل الحزب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الأربعاء إلى اتفاق للتحقيق مع الوكالات الحكومية المرتبطة بالقضية للتحقق مما إذا كان قد وقع خطأ في الاستجابة رغم وجود تحذيرات مسبقة من احتمال وقوع حادث يتعلق بالسلامة في إيتايون ، حيث كان من المتوقع أن تجتمع حشود ضخمة في المنطقة في أول احتفالات هالووين بعد رفع قواعد ارتداء الكمامات في الشوارع منذ 3 سنوات.