السفارة الروسية بواشنطن تنتقد إعلان الاستخبارات الأمريكية سعيها لتجنيد مواطنين روس

انتقدت السفارة الروسية بواشنطن، إعلان وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" سعيها للتعاون مع مواطنين روس يعارضون العملية العسكرية في أوكرانيا، ووصفته بأنه دليل على "نهج واشنطن العدائي"، بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الوكالة قولها إن ذلك جاء تعليقا على تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، تضمن تصريحات لنائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ديفيد مارلو، بأن الوكالة تبحث عن مواطنين روس ممن يعارضون العملية العسكرية في أوكرانيا من أجل التعاون معهم.

وذكرت السفارة الروسية في منشور على "تلجرام"، أمس الأربعاء، أن "المسؤول اعترف علنيا بأن الوكالة الاستخباراتية تبحث عن عملاء محتملين من بين الروس حول العالم، ودعا مواطنين روس للتعاون من أجل المنفعة المتبادلة".

وتابعت السفارة: "لم تكن لدينا أوهام بشأن نشاط وكالة الاستخبارات المركزية المعادي لروسيا، وهذه هي حقيقة معروفة أن الاستخبارات الأمريكية تحاول زعزعة الاستقرار في روسيا وتتدخل في الشؤون الداخلية".

وأضافت السفارة أن تصريحات مارلو "تؤكد النهج العدائي لواشنطن الهادف إلى إضعاف روسيا من خلال الأساليب التخريبية، وهذا يثبت أن الأزمة الأوكرانية تمت إثارتها من قبل الدوائر الحاكمة الأمريكية بهدف إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا، مثلما ورد في الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأمريكي".