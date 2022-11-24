تونس تقر خامس زيادة هذا العام لأسعار الوقود

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أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في تونس مساء الأربعاء عن زيادة جديدة هي الخامسة هذا العام، لأسعار الوقود بأكثر من 6 %.

وشملت الزيادات أسعار البنزين والديزل. وتقوم تونس بتعديل أسعار الوقود دوريا في مسعى لخفض فاتورة الدعم وتقليص الضغط على المالية العمومية.

وصدر قرار الأربعاء، بالجريدة الرسمية يقر تعديل نسبة الزيادة في أسعار المواد الطاقية لتصل في أقصاها 7 %.

وأرجعت الوزارة الزيادة الجديدة إلى تقلص الإمدادات وارتفاع كلفة التزود بالمواد البترولية منذ بداية العام وارتفاع معدل السعر بالنسبة لخام برنت وسط توقعات بأن يبلغ مستوى 5ر100 دولار للبرميل بنهاية 2022.