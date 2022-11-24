 كوريا الجنوبية تسجل نحو 60 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل نحو 60 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة


نشر في: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 7:01 ص | آخر تحديث: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 7:01 ص

سجلت كوريا الجنوبية نحو 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وسط مخاوف من انتشار موجة جديدة من الفيروس في فصل الشتاء.

وسجلت البلاد 59 ألفا و89 إصابة بالفيروس، من بينها 55 حالة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 26 مليونا و784 ألفا و142 حالة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها صباح اليوم الخميس.

كما سجلت البلاد 59 وفاة إضافية مرتبطة بكورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و223 حالة.

يشار إلى أنه ابتداء من اليوم الخميس، سوف يتم توسيع قاعدة من يحصلون على الجرعات التنشيطية ممن يبلغون من العمر 18 عاما فأكثر لتشمل الذين تم تطعيمهم أو أصيبوا بالفيروس خلال الـ90 يوما الماضية.

وقالت السلطات الصحية إنه يبدو أن موجة جديدة من الفيروس بدأت في الانتشار، وحثت المواطنين على تلقي الجرعات التنشيطية لمنع ارتفاع حالات الإصابة.


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