العراق: وضع خطة لإعادة نشر القوات على الحدود مع إيران وتركيا

قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق باجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء أمس الأربعاء، وضع خطة لإعادة نشر القوات على حدود البلاد مع إيران وتركيا.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول عبدالله، إن المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اجتماعا برئاسة السوداني، وبحضور أعضاء المجلس ورئيس أركان البيشمركة.

وأضاف: "ناقش المجلس الاعتداءات والخروقات التركية والإيرانية على الحدود العراقية، والقصف الذي طال عددا من المناطق في إقليم كردستان العراق، وتسبب بترويع الأهالي وإلحاق الأذى لهم ولممتلكاتهم"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) صباح اليوم الخميس.

وأضاف الناطق أنه في إطار العمل لوقف هذه الاعتداءات، إلى جانب استمرار الجهود الدبلوماسية، فقد اتخذ المجلس قرارات تشمل "وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا"، و"تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية والأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكّنها من إنجاز مهامها".

كما قرر المجلس "المناورة بالموارد البشرية المتاحة لوزارة الداخلية لتعزيز المخافر الحدودية"، و"التنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البيشمركة لإنجاز الفقرات 1 و2 أعلاه بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية".