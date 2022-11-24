 العرابي: الدبلوماسية الصينية تعاملت برصانة مع أزمة تايوان مقارنة بما قامت به روسيا فى أوكرانيا - بوابة الشروق
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العرابي: الدبلوماسية الصينية تعاملت برصانة مع أزمة تايوان مقارنة بما قامت به روسيا فى أوكرانيا

محمد فتحي
نشر في: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 4:44 ص | آخر تحديث: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 4:44 ص

العرابى: القمة العربية - الصينية تعقد في ظروف استثنائية يمر بها العالم كله

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن القمة العربية الصينية التي ستعقد الشهر المقبل فى السعودية ستكون على 3 مستويات؛ سعودي وخليجي وعربي، مشيرا إلى أن هذه القمة تعقد في ظروف استثنائية يمر بها العالم كله.

وأضاف العرابي كلمته، بندوة نظمها معهد البحوث والدراسات العربية ومركز التحرير للدراسات والبحوث، بعنوان "ملتقى القمة العربية – الصينية.. آفاق ورؤى"، اليوم، أن هناك قدرا كبيرا من التفاؤل بالعلاقات العربية - الصينية في الفترة القادمة، في ظل الظروف الحالية التي يمر العالم بها.

وقال إن "الصين تنتهج دبلوماسية المسار الثانى كآلية لحل الصراعات؛ وهي أن يكون هناك مستوى ثاني غير المستوي الرسمي من الأكاديميين ورجال الفكر ومعاهد الأبحاث وبعض أعضاء البرلمان، لكي يكون هناك تلاقي فكري بين الطرفين فى هذا الإطار، بحيث يمكن اعتبار دبلوماسية المسار الثاني بمثابة شبكة أمان للعلاقات فى المستقبل".

وأكد وزير الخارجية الأسبق، أن الصين بعد تجربة أوكرانيا استطاعت أن تخرج بصياغة أكثر رصانة من الإجراء الروسي في أوكرانيا، فإذا ما قارننا بين أوكرانيا وتايوان سنجد أن الصين استطاعت التعامل مع الموقف بطريقة مختلفة تماما عن الموقف الروسي بالنسبة لأوكرانيا، وهو شيء إيجابي بالنسبة للصين والعالم كله، مضيفا: "الدبلوماسية الصينية تعاملت بشكل رصين مع الأزمة فى تايوان، مقارنة بما قامت به روسيا فى أوكرانيا".

وأشار إلى أن كل الإجراءات التي تقوم بها الصين فى المرحلة الحالية هي مدفوعة بالتنافس الصيني الأمريكي، حتي مبادرة الحزام والطريق هي أيضا تسير فى إطار كيفية استعداد الصين للتنافس مع أمريكا الفترة المقبلة.

وشدد العرابي، علي أن هذا التنافس يجب أن يكون فى صالح الدول النامية، بحيث يكون هناك تنافس على التنمية.

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