أمريكا ترحب بالاتفاق بين صربيا وكوسوفو

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رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بين كوسوفو وصربيا بشأن الإجراءات الرامية إلى تجنب المزيد من تصعيد التوترات بين البلدين.

وأشاد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان ، باتفاق البلدين على التركيز بشكل كامل وعاجل على تطبيع العلاقات في إطار الحوار بينهما تحت رعاية الاتحاد الأوروبي.

وأعرب برايس عن تأييده الحوار الذي يسهله الاتحاد الأوروبي بوصفه أفضل سبيل للنهوض بمستقبل صربيا وكوسوفو .

وقال برايس: "نرحب بقرار الطرفين وضع مصالح شعبيهما في طليعة عملية صنع القرار واتخاذ خطوات لتحسين الحياة اليومية لمواطنيهما".

وأضاف، اتخذ الطرفان "خطوة عملاقة" إلى الأمام بتيسير من الاتحاد الأوروبي، نحو ضمان السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

وقال إن الولايات المتحدة تشيد بالمفاوضات البناءة وتشجع على إحراز مزيد من التقدم نحو تطبيع العلاقات.