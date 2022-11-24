وكانت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، قد أكدت قيام ثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب (كسر الباب)، متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 9 وقائع سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات، لدى عميلهم "حسن النية".

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.