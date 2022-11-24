الجزائر تؤكد على ضرورة تسريع عملية التصنيع في أفريقيا

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على الحاجة إلى تسريع عملية التصنيع في أفريقيا مع التركيز على القطاعات الرئيسية الهامة لمستقبل القارة، والتي تشمل إمدادات الطاقة، والأعمال التجارية والزراعية، والإنتاج الدوائي، وهي قطاعات تعاني فيها أفريقيا من ضعف هيكلي، و تحتاج إلى معالجة عاجلة.

جاء ذلك خلال مشاركة لعمامرة بالمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، اليوم، في نيامي عاصمة النيجر، وهو الاجتماع التحضيري للقمة الاستثنائية حول التصنيع ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، المقرر عقدها في 25 نوفمبر الجاري بالنيجر.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن المتحدثين الأفارقة شددوا على ضرورة اغتنام فرصة القمة الاستثنائية لاتخاذ قرارات تتناسب مع التحديات التي تواجه البلدان الأفريقية في السياق الحالي للعلاقات الدولية التي تميزت بتعاقب الأزمات، وأبرزت تداعياتها نقاط الضعف الهيكلية للاقتصادات الأفريقية.

وأوصوا باستكشاف جميع السبل والوسائل التي من المحتمل أن تعزز تلبية الشروط اللازمة لتعزيز التصنيع والتنويع الاقتصادي في أفريقيا ولجعل منطقة التجارة الحرة الأفريقية أكثر فعالية.