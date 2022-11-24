فريبورت ماكموران الأمريكية تتوصل إلى اتفاق بشأن رسوم معالجة النحاس مع شركات صينية

قالت مصادر مطلعة، إن شركة التعدين الأمريكية فريبورت ماكموران توصلت إلى اتفاقيات سنوية لتوريد مركزات النحاس إلى المصاهر الصينية برسوم معالجة وتنقية تبلغ 88 دولارا لكل طن و8ر8 سنت لكل رطل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن فريبورت توصلت إلى الاتفاقيات مع عدد من شركات النحاس الصينية بقيادة تشاينا كورب وتضم جيانجشي كوبر وتونجلينج نان فيروس ميتالز جروب.

وأشارت بلومبرج إلى أن الرسوم التي تم الاتفاق عليها هي الأعلى منذ 2017 عندما كانت الرسوم 5ر92 دولار للطن و25ر9 سنت لكل رطل وتزيد بنسبة 35 % عن مستويات العام الحالي التي تبلغ 65 دولار للطن و5ر6 سنت لكل رطل.