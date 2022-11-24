نائب وزير الخارجية الروسي: نطالب بإعادة العمل بمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية

دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إلى إعادة العمل بمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية، مشددا على ضرورة وقف جميع العمليات الجارية في مجال الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية منذ قليل.

في غضون ذلك، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الخميس، نقلاً عن مصادر، بأن ممثلين عن أوكرانيا وروسيا اجتمعوا في 17 نوفمبر لبحث اتفاق محتمل بشأن صادرات الأمونيا وتبادل السجناء.

وأضافت المصادر، أن المحادثات التي توسطت فيها الإمارات جرت في أبوظبي، بعد زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد لروسيا الشهر الماضي.