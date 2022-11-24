"الأزرق": لعلاقات العربية – الصينية مقبلة على مرحلة مفصلية .. والقمة بين الجانبين تكتسب أهمية كبرى





قال رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث عماد الأزرق، إن القمة الصينية – العربية في ديسمبر القادم، تكتسب أهمية كبيرة إذ تعقد في ظروف إقليمية ودولية بالغة الحساسية، كما أنها تأتي تتويجا لما تشهده العلاقات بين الجانبين من تنامي مضطرد وتعاونا كبيرا وتنسيقا لافتا خاصة خلال الـ 20 عاما الأخيرة.

وأضاف خلال كلمته، بندوة نظمها معهد البحوث والدراسات العربية ومركز التحرير للدراسات والبحوث، بعنوان "ملتقى القمة العربية – الصينية.. آفاق ورؤى"، اليوم، أن العلاقات العربية – الصينية مقبلة على مرحلة مفصلية في تاريخها.

وأوضح "الأزرق": أن علاقات ما بعد القمة المرتقبة في ديسمبر المقبل، ستختلف تمام الاختلاف عما كانت عليه قبلها، متوقعا أن تطرح القيادة الصينية عدة أفكار ومبادرات لزيادة تعزيز وتوثيق وتوطيد العلاقات بين الجانبين، متابعا : "من المؤكد أن الجانب العربي سيتعاطى بإيجابية كبيرة مع هذه المبادرات، ما يؤشر إلى أننا مقبلون على مرحلة جديدة من العلاقات العربية – الصينية سيتم البناء عليها خلال العقود المقبلة"

وقال رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث، إن الصين رغم كونها دولة كبيرة وذات تاريخ عريق فإنها تتميز بأنها لا تمتلك تاريخا استعماريا، وتنتهج في سياستها الخارجية ما يعرف بـ "الدبلوماسية ذات الخصائص الصينية"، والتي تعتمد على التنمية السلمية والاستفادة المتبادلة والفوز المشترك، وبالتالي هي لا تنتهج أساليب القوى الاستعمارية الكبرى حيث لا تبحث عن تابعين ضعفاء أو مناطق نفوذ تفرض عليها هيمنتها سعيا لاستغلالها واستنزاف ثرواتها بقدر ما تسعى إلى شركاء أقوياء يكون لديهم القدرة معا على التعاون المثمر والبناء لصالح الطرفين ولصالح المجتمع الدولي.

وأوضح أن الصين كانت سباقة في علاقاتها مع الدول العربية بطرح العديد من صور وآليات التعاون المشترك، مثلما كانت سباقة في طرح "وثيقة السياسة الخارجية الصينية تجاه الدول العربية" في يناير 2016 والتي حددت خلالها رؤيتها وتوجهاتها وسياساتها وأهدافها تجاه الدول العربية في مختلف المجالات السياسية والاستثمار والتجارة والتنمية الاجتماعية والتواصل الإنساني والثقافي، والأمن والسلام، وغيرها من مجالات على وجه التفصيل.

ورأي الأزرق، أننا ما زلنا في منطقتنا العربية حتى الأن نفتقد لمثل هذه الوثيقة التي يمكن أن ترسم طريق علاقتنا مع الصين وتحدد أهدافنا واستراتيجيتنا وسياساتنا، وما الذي نريده من الصين وما الذي يمكن أن نقدمه لها بشكل جماعي وليس قطري.

وتابع:" لعلنا جميعا نراقب عن كثب ما يشهده النظام الدولي من حراك وجهود مكثفة في محاولة لبناء نظام دولي جديد متعدد الأقطاب يمكن أن يحقق العدالة والانصاف بين وحدات المجتمع الدولي، فيما تواجه هذه الجهود معارضة شديدة من الولايات المتحدة مدعومة بعدد من حلفائها، خاصة بعد إعلان واشنطن مؤخرا الصين وروسيا "التحدي الجيوسياسي الأكثر أهمية للولايات المتحدة"، ما يدفعها إلى تكثيف تواجدها بشدة والتركيز بشكل أكبر على مناطق المحيط الهادي وجنوب شرق أسيا وأسيا الوسطى وشرق أوروبا في محاولة منها للضغط على روسيا والصين.

وأشار إلى أن هذا يعني أن منطقة الشرق الأوسط قد تواجه فراغا كبيرا بانسحاب وتراجع الدور الأمريكي منها، والسؤال الذي يطرح نفسه هل الصين ستكون قادرة على ملأ هذا الفراغ أو مساعدة دول المنطقة على ملأ هذا الفراغ حال حدوثه، وسبل ذلك، وما إذا كان لدى الجانبين استراتيجية أو تصور حول آليات عملية وفاعلة تجعل من المنطقة العربية شريكا يمتلك القدرة والقوة اللازمين لملأ هذا الفراغ.

وأردف: المنطقة العربية تحظى بأهمية بالغة باعتبارها وتؤمن أكثر من 80% من مصادر الطاقة للصين وللعالم، وتمتلك قدرات وامكانيات اقتصادية وحضارية هائلة، من شأن التعاون المشترك بين الصين والدول العربية أن يعظم من الاستفادة منها ويعود بالنفع الكبير على الجانبين ويعزز قدراتهما.

ولفت إلى أن المنطقة العربية عانت كثيرا في ظل النظام الدولي سواء ذلك الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية أو بعد الحرب الباردة أو قبلهما، والأن إذ يتشكل نظام دولي جديد فأتصور أن الدول العربية مطالبة بأن تشارك بإيجابية في إعادة صياغته حتى تكون أحد الفاعلين المؤثرين فيه، معتبرا أن التعاون العربي - الصيني من شأنه أن يمكن الدول العربية من امتلاك عناصر القوة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية، فضلا عما تمتلكه المنطقة من قوة ثقافية وحضارية هائلة، ما يجعل الجانبان قادران على إيجاد نظام دولي يقوم على التعاون وليس الصراع ويكون أكثر أمنا.