هجوم بالسكاكين بملهى ليلي في آيسلندا يدفع السفارات إلى تحذير رعاياها

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أصدرت سفارات أجنبية في ريكيافيك تحذيرا لرعاياها بتوخي الحيطة والحذر أثناء تنقلهم في العاصمة الأيسلندية، عقب هجوم جماعي بسكاكين قبل أسبوع.

وتشتبه شرطة ريكيافيك في أن عصابة كانت وراء هجوم وقع في 17 نوفمبر، عندما هاجمت مجموعة مؤلفة من 27 فردا ثلاثة رجال بسكاكين في ملهي ليلي.

وحذرت من أن هناك شائعات بهجوم انتقامي خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

ودعت السفارة الأمريكية رعاياها لتجنب الاقتراب من الحشود، ومتابعة وسائل الإعلام الإخبارية، وقالت إذا "لاحظتم نشاطا غير طبيعي، يجب مغادرة المنطقة فورا".

ونشرت السفارة البريطانية تحذيرا على فيسبوك، وقالت: "وقعت مؤخرا بعض الجرائم بالسكاكين مرتبطة بعصابات على صلة بنواد ليلية في منطقة وسط البلد.. تحلوا باليقظة وتوخوا قدرا معقولا من الحيطة".

وقال متحدث باسم السفارة الألمانية إنها على اتصال وثيق مع الشرطة والتنسيق معها.