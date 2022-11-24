السعودية: البدء بأول مشروع لتحويل 400 ألف برميل نفط يومياً إلى بتروكيماويات

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اعتزام شركة سابك بالتعاون مع أرامكو السعودية البدء في أول مشروع في المملكة لتحويل البترول الخام إلى بتروكيماويات في مدينة رأس الخير شرقي المملكة بسعة تبلغ 400 ألف برميل يومياً.

وأضاف الوزير السعودي في كلمةخلال افتتاح مبنى شركة "سابك" في الجبيل، مساء الأربعاء أن "سعة المشروع تبلغ 400 ألف برميل يوميا"، موضحا "أنه من المستهدف استكماله خلال السنوات القادمة".

وأشار إلى أن "الاستراتيجية المتكاملة لقطاع البتروكيماويات في المملكة في مراحلها النهائية، حيث تتضمن جميع مكونات سلسلة القيمة من البتروكيماويات الأساس حتى البتروكيماويات المتخصصة".

وأضاف أن "المنظومة تستهدف التوسع في صناعة البتروكيماويات التحويلية بزيادة الاستهلاك في السوق الوطنية للبتروكيماويات الأساس من 15 % إلى نحو 40 % من إجمالي الإنتاج المحلي للبتروكيماويات"، كما "تستهدف كذلك التركيز على المواد الكيميائية المتخصصة لدعم التطبيقات الصناعية وتوطينها ودعم توطين الصناعات الممكنة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل مثل إنتاج الألواح الشمسية وصناعة البطاريات".