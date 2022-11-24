بريطانيا: مسؤولون يدعون سوناك إلى إرجاء إلغاء قوانين مأخوذة من الاتحاد الأوروبي

تلقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك طلبات من موظفين كبار لإرجاء "إلغاء" مخطط له لتشريعات ترجع إلى فترة عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاث سنوات حتى 2026، في أحدث ضربة لجهود حكومته لإظهار وجود فوائد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال مسؤولون بقطاعات حكومية عديدة للوزراء إن الوفاء بالموعد النهائي الذي يحل في 31 ديسمبر لإلغاء نحو 4000 قانون مأخوذ من الاتحاد الأوروبي من كتاب القانون البريطاني سيكون متعذرا، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة.

ويأتي هذا الإعلان بعدما حث تحالف من منظمات تجارية وبيئية وعمالية الحكومة الأسبوع الجاري على التخلي عن هذه الخطة.

وحذر المسؤولون من أن تحقيق هذه الخطة يتطلب عمل آلاف الموظفين المدنيين بدوام كامل للوفاء بالموعد النهائي.