إسرائيل تهدد غزة بدفع الثمن بعد تفجيري القدس

هدد مسؤول أمني إسرائيلي، أمس الأربعاء، قطاع غزة بدفع الثمن، إذا كانت تعليمات التفجيرين اللذين وقعا في القدس المحتلة قد صدرت من القطاع.



ونقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية عن المسؤول الإسرائيلي دون تسميته قوله: "إذا تبين أن الهجوم خرج من قطاع غزة، فلهذا ثمن".



وأضاف أنه يعتقد أن الهجوم نفذه فلسطينيون يحملون بطاقات هوية زرقاء (جنسية إسرائيلية) من القدس الشرقية، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال عزز تواجد قواته في القدس لمنع ما اسماه "الهجمات المستوحاة".



في غضون ذلك، قدمت سلطات الاحتلال لائحة اتهام بحق عامل فلسطيني (31 عاما) من قطاع غزة وتحديدا رفح، بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم على حافلة.



وأشارت لائحة الاتهام إلى أن (العامل الذي يحمل لقب "أبو محمد" خضع لتدريب عسكري على تصنيع عبوات ناسفة، وبعد التدريب تحدث مع أحد النشطاء عن مكان العملية في إسرائيل واقترح تنفيذ العملية على حافلة، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.



وأوضحت أن العامل دخل خلال شهر أكتوبر الماضي للعمل في إسرائيل بدون تصريح، وجمع خلال إقامته الأسلاك الكهربائية وعداد الكهرباء والبطاريات والمصابيح الكهربائية من أجل تعزيز تنفيذ العملية، واعتقل بعد ذلك بوقت قصير".



إلى ذلك، أعاد الفلسطينيون جثة إسرائيلي قتل الثلاثاء في حادث سير في جنين بالضفة الغربية المحتلة إلى عائلته ليل أمس الأربعاء، بعدما "أُخذت" من مستشفى في جنين.



وقال جيش الاحتلال في بيان إنه "إثر جهود قوات الأمن وبالتنسيق مع السلطات الفلسطينية، نقلت جثّة إسرائيلي قضى الثلاثاء في حادث مروري في جنين إلى عائلته في إسرائيل".



وشكر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" السلطة الفلسطينية على "هذه البادرة الإنسانية".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد قد توعد في وقت سابق بأن "الخاطفين سيدفعون ثمناً باهظاً" إذا لم يعيدوا جثة الفتى.



وكان تيران فيرو الشاب الدرزي البالغ 17 عاماً نقل إلى مستشفى فلسطيني في جنين إثر حادث سير. وأعلن جيش الاحتلال أن الجثة "أُخذت" لاحقاً من المستشفى واحتجزتها مجموعة فلسطينية مسلحة.