بلومبرج: توقعات بتراجع قيمة توزيعات جيلي النقدية بنسبة 37%

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تراجعت توقعات قيمة التوزيعات النقدية لشركة جيلي أوتوموبيل هولدنجز الصينية للسيارات بنسبة 37% لتصل إلى 19 سنتا هونج كونج للسهم، مقارنة مع 30 سنتا هونج كونج في التوقعات السابقة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

كانت آخر توزيعات نقدية سنوية معلنة من جانب جيلي أوتو، 21 سنتا هونج كونج.

وسيقل العائد المتوقع الجديد الذي يبلغ 9ر1% بواقع 91 نقطة أساس عن عائد السندات العشرية لهونج كونج والبالغ 81ر2%.

وتظهر التوقعات، وفقا لبلومبرج، أن الشركات المدرجة على مؤشر هانج سينج القياسي لبورصة هونج كونج، ستدفع في المتوسط عائدا يبلغ 77ر3% في الأشهر الإثني عشرة المقبلة.