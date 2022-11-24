العراق: السوداني يجتمع مع مسؤولي شركة توتال لتنفيذ مشروعات طاقة عملاقة

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى المضي قدما في تنفيذ مشاريع الطاقة التي حددها منهاج الحكومي كأولوية وأهمية خاصة كونها تمثل الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة في البلاد.

وشدد السوداني، خلال ترأسه إجتماعا مخصصا لبحث مشروع تنمية الغاز المتكامل بحضور باتريك بويانيه المدير التنفيذي لشركة توتال إنرجي الفرنسية والمسؤولين في مجال النفط والطاقة في العراق: "على هدف تحقيق الاستثمار الأمثل لثروات البلاد من النفط والغاز والموارد الطبيعية، وإيجاد مصادر للطاقة البديلة والمتجددة، عوضا عن الاعتماد الكلّي على الوقود الأحفوري"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وقال" إن الحكومة تستهدف بمشاريعها تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وتحقيق المشاريع الصديقة للبيئة، ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل لليد العاملة الوطنية".

من ناحيته، أعرب بويانيه عن جدية شركة توتال في تنفيذ التزاماتها في هذه المشاريع وفق آليات التعاقد مع العراق وتذليل العقبات أمام استكمال التنفيذ والجهود الحثيثة المبذولة في هذا المجال من الجانب العراقي.

وجرى خلال الاجتماع بحث ملفات تنمية استثمار الغاز في العراق، وسير العمل في عدد من المشاريع الاستراتيجية الرئيسة في هذا المضمار، وأولها مشروع استثمار الغاز المحترق في المنطقة الجنوبية بسعة 600 مليون قدم مكعب ومشروع تطوير حقل أرطاوي، ومشروع تحلية ماء البحر المشترك، وهي المشاريع المرتبطة بوزارة النفط، فضلا عن مشروع الطاقة الشمسية المرتبط بوزارة الكهرباء بسعة 1000 ميجاوات.

ووقعت الحكومة العراقية السابقة، عقدا مع شركة توتال الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار لتنفيذ مشاريع عملاقة في استثمار الغاز المحترق في المنطقة الجنوبية وتطوير حقل أرطاوي وتحلية ماء البحر المشترك وتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية.