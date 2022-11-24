فرنسا تسجل 49 ألفا و339 إصابة جديدة بكورونا و84 وفاة

سجلت فرنسا 49 ألفا و339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و84 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 37 مليونا و690 ألفا و658، والوفيات إلى 59 ألفا و551.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 153 مليونا و69 ألفا و144 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

جدير بالذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.