كندا تسجل 2680 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا

سجلت كندا، 2680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و42 وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و425 ألفا و570 إصابة، والوفيات إلى 47 ألفا و783.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 94 مليونا و319 ألفا و986 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.