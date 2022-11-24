بريطانيا: خبير في قانون العمل يحقق في مزاعم التنمر المتعلقة بدومنيك راب

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عينت الحكومة البريطانية متخصصا في قانون العمل لإجراء تحقيق بشأن ما تردد بشأن ممارسة التنمر من قبل نائب رئيس الوزرء دومينيك راب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماكس بلاين، المتحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك، قوله للصحفيين، يوم الأربعاء، إن أدم تولي سيقوم بالتحقيق في اثنتين من الشكاوى الرسمية قدمهما مسؤولان ضد راب، الذي يشغل أيضا منصب وزير العدل.

وقال بلاين إن المحامي سينظر أيضا في أية مشكلات أخرى قد تظهر فيما يتعلق بمعاملة راب لزملائه.

وتم تقديم الشكاوى الرسمية ضد راب خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها ترجع إلى فترة عمله كوزير للعدل، وأيضا خلال توليه منصب وزير الخارجية.

ونفى نائب رئيس الوزراء جميع ما تردد عن ممارسته التنمر، وتعهد بـ"التعاون بشكل كامل" مع أي تحقيق واحترام نتائجه.

وأضاف بلاين أن التحقيق سيحظى بإمكانية التوصل إلى كل المعلومات التي يحتاجها، كما سيتم إجراؤه في أقرب وقت ممكن ونشره في الوقت المناسب.