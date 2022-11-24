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بوتين يحذر من عواقب فرض الغرب سقف لأسعار النفط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو - د ب أ
نشر في: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 11:12 م | آخر تحديث: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 11:12 م

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن الخطط الغربية لفرض سقف أسعار النفط قد يكون لها "عواقب وخيمة" على أسواق الطاقة.

ووفقا لبيان صادر عن الكرملين، نقلت مقتطفات منه قناة (آر تي عربية) الروسية، اليوم الخميس: "شدد الرئيس فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع مبادئ علاقات السوق، ومن المرجح أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية".

وقدم الجانبان تقييما إيجابيا للعمل المشترك بمشاركة روسيا والعراق في إطار "أوبك +"، مما يجعل من الممكن ضمان استقرار سوق النفط العالمية.

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