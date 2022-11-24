منظمة السلام الأخضر تعتزم التحقيق في تأثير تسريبات نورد ستريم على البيئة

تعتزم منظمة السلام الأخضر إجراء تحقيق في الأثر البيئي لتسريبات الغاز بخطي أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق.

وأعلنت المنظمة اليوم الخميس، أن 25 ناشطا موجودين في المنطقة قبالة جزيرة بورنهولم بسفينة وزوارق مطاطية ومركبة مسيرة تعمل تحت الماء.

ويرغب الناشطون في أخذ عينات من المياه والتربة وتوثيق الضرر على قاع البحر. وقالت السلام الأخضر إنه سيتم أولا فحص العينات بحثا عن مواد حرب كيميائية، وبعد ذلك في المعامل بحثا عن بقايا مواد قابلة للانفجار.

كما يريدون توضيح ما إذا كانت الانفجارات قد أحدثت رواسب في قاع البحر، تكون ملوثة ببقايا من الحربين العالميتين في القرن العشرين مثل مخلفات الذخيرة.

وجاء في بيان للمنظمة أنه "إضافة إلى ذلك، سيتم فحص ما إذا كان غاز الميثان يستمر في الانبعاث من خطي الأنابيب المدمرين، وتأثير التسرب السابق للغاز في الموقع".

وتم اكتشاف أربعة تسريبات في خطي أنابيب نورد ستريم في سبتمبر بعد وقوع انفجارات بالقرب من بورنهولم، انفجاران في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك، واثنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد. ويفترض كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" أنه جراء عمل تخريبي.