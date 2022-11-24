 النرويج: السجن 90 يوما لروسي في النرويج بسبب استخدام طائرة مسيرة - بوابة الشروق
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النرويج: السجن 90 يوما لروسي في النرويج بسبب استخدام طائرة مسيرة

د ب أ
نشر في: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 1:41 ص | آخر تحديث: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 1:41 ص

أصدرت محكمة نرويجية حكما بالسجن بحق رجل روسي يبلغ من العمر 34 عاما، بتهمة إطلاق طائرة مسيرة في النرويج، حسبما ذكرت صحيفة صحيفة "بيرجينز تيدندي" اليوم الأربعاء.

وأصدرت المحكمة النرويجية حكما بالسجن 90 يوما بحق الرجل.

وأفاد التقرير بأن الرجل مثل أمام المحاكمة متهاما بانتهاك القوانين المرتبطة بالعقوبات على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا. وتحظر هذه القوانين على المواطنين الروس استخدام طائرات مسيرة في النرويج.

وقال المتهم إنه لم يكن يعلم عن هذا الحظر.

وأضاف التقرير أن الرجل وصل إلى النرويج في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وأراد التقاط صور للطبيعة النرويجية بالطائرة المسيرة.

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