بيعت إحدى أسرع الغواصات الصديقة للبيئة والتي تدل على تقدم إمكانية تصنيع مركبات صديقة للبيئة تتفوق على المركبات التقليدية؛ إذ تتمتع الغواصة الكهربية المنتجة حديثة بسرعة تفوق الغواصات التقليدية والكائنات البحرية السريعة كالدلافين.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الغواصة التي أنتجتها سي بوت وورك بثمن 5.8 مليون دولار تستطيع البقاء تحت الماء دون شحن لـ 8 ساعات بينما تملك سعة من الأوكسجين تكفي ركابها نحو 4 أيام.

وتملك الغواصة سرعة فائقة بـ11 ميلا في الساعة تعادل 3 أضعاف سرعات الغواصات التقليدية بينما تفوق سرعات الدلافين بـ30%.

يتمكن ركاب الغواصة الـ3 من رؤية الدلافين والقروش بزاوية 360 درجة إذ تغوص لعمق 300 متر حيث يصل شفق الشمس وتسبح كائنات الأعماق الضخمة من قروش وحبار إلا أن الغواصة الصديقة للبيئة لا تهبط لأعماق أبعد حيث تتواجد الكائنات ذات الأشكال المميزة.

وتم بيع أول نسخة من الغواصة التي ستكون متاحة للانتاج للاستعمال الشخصي للأشخاص المحبين لاستكشاف الأعماق دون تخريب البيئة إذ تعتمد الغواصة على الطاقة الكهربية.