الزعيم الشعبوى الهولندى فيلدرز يتوقع إجراء محادثات مطولة لتشكيل ائتلاف

يتوقع الزعيم اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز خوض عملية طويلة لتشكيل ائتلاف هولندي جديد بعدما أشار حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الليبرالي الحاكم إلى اعتزامه الانضمام إلى المعارضة.

وقال فيلدرز: "لن تصبح الأمور أسهل نتيجة لهذا. قد يستغرق تشكيل حكومة الآن شهورا"، مضيفا أن ديلان يشيلجوز رئيس حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الجديدة لم تجعل الأمور أسهل على الناخبين الذين دعموها.

واقترح حزب من أجل الحرية الذي يتزعمه فيلدرز تعيين "كشاف" لاستطلاع خيارات اتفاق مع الزعماء السياسيين الآخرين. والكشاف هوعضو بالحزب في مجلس الشيوخ الهولندي منذ وقت طويل، وسيبدأ العمل يوم الاثنين المقبل.

وذكر فيلدرز: "لقد بدأنا بطريقة بناءة. وهذا الكشاف لديه دعم قوي بين قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان".