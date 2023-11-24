المئات يحتجون في هولندا ضد فوز فيلدرز في الانتخابات البرلمانية

خرج مئات الأشخاص إلى شوارع هولندا احتجاجا على الفوز الحاسم الذي أحرزه السياسي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز في الانتخابات البرلمانية، فيما دعت منظمات إلى تنظيم مسيرة حاشدة في أمستردام اليوم الجمعة.

واحتشد مئات الأشخاص في ساحة دام بوسط أمستردام مساء أمس الخميس ليعربوا عن معارضتهم للتمييز العنصري والإسلاموفوبيا "رهاب الإسلام"، يشار إلى أن فيلدرز يهاجم الإسلام منذ سنوات ودعا إلى حظر القرآن.

وتمت الدعوة في البداية إلى الاحتجاج من أجل حقوق الفلسطينيين وضد هجمات إسرائيل على قطاع غزة.

وذكرت تقارير إعلامية أن حوالي ألف شخص تجمعوا في مدينة أوتريخت أمام مجلس المدينة. وهتفوا: "لستم وحدكم"، وأوضحوا أن الحقوق الأساسية تنطبق على جميع المواطنين.

وبرز "حزب من أجل الحرية" الذي يتزعمه فيلدرز كأقوى قوة في الانتخابات البرلمانية الهولندية التي جرت أمس الأول الأربعاء، حيث حصل على 37 من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 150 مقعدا.

ومن المتوقع الآن أن يقود الحزب المعادي للإسلام والمتشكك في الاتحاد الأوروبي تشكيل الحكومة. وقد يستغرق تشكيل ائتلاف شهورا في هولندا.