شركات طاقة بألمانيا تطالب بمعايير جديدة للمناقصات لمكافحة المنافسة الصينية

طالبت العديد من الراوبط والشركات العاملة في مجال صناعة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ألمانيا بوضع معايير جديدة للمناقصات من أجل مكافحة المنافسة القادمة من الصين.

وجاء في خطاب وجهته هذه الروابط والشركات إلى المستشار الألماني أولاف شولتس ووزير الاقتصاد روبرت هابيك ووزير المالية كريستيان ليندنر: "من الأهمية البالغة في هذه الأوقات الصعبة للمقر الاقتصادي الأوروبي أن يتوافر للصناعات المستقبلية إطار استثماري يقدر على نحو خاص سلاسل القيمة المضافة الأوروبية ويدعمها".

وأضاف موقعو الخطاب الذي أوردت مجلة "دير شبيجل" تقريرا عنه اليوم الجمعة أنه ينبغي إعطاء المزيد من الأهمية لسلاسل التوريد الصديقة للمناخ والمستدامة اجتماعيا في دعم التقنيات المستقبلية مثل الخلايا الكهروضوئية وطاقة الرياح.

ومن بين الشركات الموقعة على الخطاب شركة ماير بورجر التي لديها مرافق إنتاج لخلايا ووحدات الطاقة الشمسية في ولايتي سكسونيا وسكسونيا-آنهالت والاتحاد الاقتصادي لشركات طاقة الرياح.

كانت ماير بورجر انتقدت مرارا وجود اختلالات في الظروف التي يعمل بها هذا القطاع في ألمانيا مقارنة بظروف عمله في دول أخرى مثل الولايات المتحدة والصين.

في الوقت نفسه، تسعى أوروبا إلى زيادة الاستغناء عن الواردات.

وقال الموقعون في الخطاب إن المفوضية طرحت في مارس الماضي مشروع قانون يتضمن معايير نوعية للمناقصات، وحذروا من أن أي إضعاف محتمل لهذه المعايير من شأنه أن يهدد إعادة هيكلة الاقتصاد، ورأوا أنه يجب للحكومة الألمانية أن تعمل من أجل التطبيق الملزم للمعايير النوعية خلال المفاوضات التي ستتم في المجلس الأوروبي.