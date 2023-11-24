مؤسس باجاني للسيارات الرياضية: لابد أن تستفيد أوروبا من خبرة الصين في السيارات الكهربائية

صرح هوراشيو باجاني مؤسس شركة باجاني الإيطالية للسيارات الرياضية الفارهة أن شركته تبحث إمكانية توظيف تقنيات جديدة بما في ذلك السيارات الكهربائية، مؤكدا أن خبرة الصين في هذا المجال يمكن أن تعود بالفائدة على شركات السيارات الأوروبية.



وقال باجاني في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء في هونج كونج: "أعتقد أن الأسواق الأوروبية بحاجة إلى إيجاد النهج الصحيح في هذا الشأن، وضخ مزيد من الاستثمارات في سوق السيارات الكهربائية".



وأضاف أن السيارات الكهربائية "تمثل فرصة دائما، ونحن بحاجة إلى اكتساب الخبرة من الشركات الصينية".



وتأسست باجاني في تسعينيات القرن الماضي، وهي واحدة من شركات السيارات الرياضية الفارهة القليلة التي مازالت تعمل بشكل مستقل.



ويقع مقر الشركة في مدينة مودينا الإيطالية، وهي تنتج قرابة خمسين سيارة سنويا، ولديها قائمة طلبيات حتى 2025، على حد قول كريستوفر نجل هوراشيو باجاني.



ويتطلب تحول السيارات الرياضية الخارقة مثل باجاني إلى مجال السيارات الكهربائية بعض الوقت، نظرا لتأثير ثقل وزن بطاريات السيارة الكهربائية على أداء السيارة بشكل عام، كما أن هواة هذه النوعية من السيارات الرياضية عادة ما يكون لديهم ولع بمحركات الاحتراق الداخلي، وبعض المواصفات التقليدية مثل نواقل الحركة اليدوية.