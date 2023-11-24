تعطل حفار خلال محاولة انتشال 41 عاملا هنديا محاصرا في نفق

تعطلت ماكينة حفر قوية يتم استخدامها لانتشال 41 عاملا محاصرا في نفق قيد الإنشاء شمالي الهند ثلاث مرات، حسبما نقلت وكالة أنباء آسيا الهندية عن أرنولد ديكس الرئيس الاسترالي لعملية الإنقاذ اليوم الجمعة.

وقال ديكس: "نتعامل مع مئات الآلاف من أطنان الحطام في هذا النفق. لسنا بعيدين (عن العمال المحاصرين). إن الموقف من وجهة نظر هندسية وتقنية معقد وحساس للغاية"، بحسب موقع "ويون نيوز" الهندي.

وأضاف ديكس رئيس الجمعية الدولية لحفر الأنفاق أن الحفار اصطدم بماكينات كبيرة في طريقه للداخل وأغلقت الماكينات طريقه.

وأوضح ديكس: "لا أعلم متى سيخرجون، لا أعلم كيف سيخرجون، أعلم أنهم سيخرجون لكني لا أعلم متى فحسب. ولن نؤذي أي أحد خلال العملية".

وأشار إلى أن فريقه "على بعد طول حافلة" من المحاصرين، وهم آمنون ويتم تزويدهم بالغذاء والدواء عبر أنفاق ضيقة.

يذكر أن الرجال الذين كانوا يبنون نفقا، محاصرون منذ 13 يوما.