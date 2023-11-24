السفير الإماراتي في تركيا: نرغب بتطوير التعاون بين البلدين

أعرب السفير الإماراتي في تركيا سعيد الظاهري عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة خلال فعالية بالسفارة الإماراتية في أنقرة، بمشاركة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك وعدد من المسؤولين الأتراك،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.



وأوضح الظاهري أن الإمارات "أصبحت من الدول الرائدة في العالم في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة"، مشيرًا أن بلاده تضع رفع مستوى الوعي بالاستدامة البيئية والتصدي لتحديات تغير المناخ ضمن أولوياتها.



وأشار الظاهري أنهم سيقيمون العديد من الغابات في أنقرة ويخططون لزراعة 50 ألف شتلة في العديد من مناطق تركيا، مضيفا أن هذه الشتلات ترمز للذكرى الـ50 للعلاقات الدبلوماسية بين تركيا والإمارات.



ولفت أنهم ينتظرون تطوير التعاون مع تركيا فيما يخص الذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد.



وأشارت الكلمة التي استمرت باللغة التركية بصوت السفير الظاهري من خلال الذكاء الاصطناعي، إلى الاتصالات رفيعة المستوى بين تركيا والإمارات.



وجاء فيها: "تؤكد الإمارات على أهمية تطوير أوجه التعاون المشترك في التجارة البينية والقطاعات الجديدة، وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا نحو 19 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنة بعام 2021، مما يجعل تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات".

يذكر ان العلاقات الإماراتية - التركية شهدت تطورات إيجابية ملموسة خلال العامين الماضيين، مدعومة من الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي الدولتين والتي كان أخرها لقاء رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول في شهر يونيو عام 2023، حيث بحث الرئيسان تعزيز العلاقات الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.