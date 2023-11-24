 بعد خسائر الدبابات.. جيش الاحتلال يستعين بآلاف السيارات المدنية للمشاركة بالعدوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد خسائر الدبابات.. جيش الاحتلال يستعين بآلاف السيارات المدنية للمشاركة بالعدوان

أدهم السيد
نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 4:28 م | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 4:28 م

ذكر موقع إخباري إسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي استعان بآلاف المركبات المدنية للمشاركة في العمليات العسكرية في قطاع غزة، تزامنا مع تصريح الناطق الرسمي لكتائب عز الدين القسام باستهداف الكتائب ٣٣١ آلية عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ بدء عمليات الاجتياح البري للقطاع.

وذكر موقع كالكاليست العبري نقلا عن مصادر بقطاع استيراد السيارات إن الجيش أجر آلاف الآليات بين شاحنات وجرافات وسيارات تاكسي ودراجات نارية.

وأشار الموقع لتنفيذ الجيش الإسرائيلي للقانون الصادر عام ١٩٨٨ والذي يعطي للجيش صلاحية طلب تأجير السيارات المدنية لأغراض عسكرية.

ونقل الموقع عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أسعار الإيجار إذ يبلغ إيجار الدراجة النارية نحو ٣٠٠ شيكل وأما الشاحنات فبين ٤٤٧ و٤٨٧.

وتتصدر الجرافات أسعار الإيجار إذ تتكلف الواحدة منها نحو ٤٤٠٠ شيكل على كل يوم.

ويذكر أن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تبنت استهداف العديد من الجرافات ضمن عمليات التصدي للاجتياح البري.

وتجدر الإشارة أن الخبر المذكور يأتي بعد أيام من نشر قناة الجزيرة صور للأقمار الصناعية تظهر تناقص عدد دبابات الميركافا المشاركة في اجتياح قطاع غزة.


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