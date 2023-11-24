 إزالة حالة تعد على أراضى المعمورة الزراعية في الإسكندرية - بوابة الشروق
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إزالة حالة تعد على أراضى المعمورة الزراعية في الإسكندرية

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 1:31 م | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 1:31 م

قال الدكتور نبيل الشيشتاوى وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرىة، إنه تم إزالة حالة تعد على الأراضى الزراعية بزمام إدارة المعمورة الزراعية التابع لحي المنتزه أول بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في وجود مهندسي حماية الأراضى والإصلاح الزراعي وبمصاحبة قوات الآمن ومشاركة جهاز تحسين الأراضي بالمعدات.

وأكد الشيشتاوى في بيان، اليوم الجمعة، أنه جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وإزالتها فى المهد، مشددا على ضرورة تكثيف المرور وسرعة عودة الأرض لحالتها الزراعية وإزالة الأنقاض.


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