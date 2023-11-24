 طفل قاصر محرر من سجون الاحتلال: كنا بحالة تجويع كاملة... وهددوني بإعادتي إذا احتفلت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طفل قاصر محرر من سجون الاحتلال: كنا بحالة تجويع كاملة... وهددوني بإعادتي إذا احتفلت

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 10:50 م | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 10:50 م

عبر أحد الأطفال المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، عقب إطلاق سراحه مساء اليوم ضمن بنود صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، عن سعادته العارمة بإطلاق سراحه.

وقال خلال لقاء لشبكة الجزيرة الإخبارية، إن أوضاع الأسرى داخل السجون صعب للغاية، مشيرا إلى رفض إدارة سجون الاحتلال خروجهم من غرفة السجن وحرمانهم من الطعام الجيد، معقبا: «كنا بحالة تجويع كاملة».

ووصف الأوضاع داخل سجن عوفر برام الله بـ المأساوي للغاية، مشيرا إلى تهديده من قبل سلطات بإعادته إلى السجن حال ارتكابه أي فعل أو إقامة الاحتفالات لعودته.

ولفت صاحب الـ 17 عاما إلى تعرضه للحكم بالسجن 9 أشهر، مضيفا: «كنا معزولين عن العالم داخل سجن عوفر، لا نعلم ماذا يحدث في الخارج، كانوا يحرموننا من الخروج فقط 10 دقائق؛ من أجل النظافة الشخصية».
ووجه رسالة إلى أهالي غزة تمنى خلالها الشفاء للجرحى والمصابين والرحمة والمغفرة إلى الشهداء.
https://www.youtube.com/watch?v=GGrMltpn7m0

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