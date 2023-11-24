افتتاح معرض الفن التشكيلي «وطن واحد» بقصر ثقافة الإسماعيلية

افتتح بقصر ثقافة الإسماعيلية معرض للفنون التشكيلية بعنوان "وطن واحد"، وذلك ضمن الأنشطة الفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

شهد افتتاح المعرض شيرين عبد الرحمن مدير عام الفرع، ويقدم رسالة حب وسلام، وتضمن 129 لوحة تصوير زيتي، أبيض وأسود، أشغال فنية، كولاج، فن الخزف والنحت، بمشاركة نخبة من الفنانين، وطلاب مدارس هيئة قناة السويس ومدرسة عبده الزملوط بالضبعية، وقدمت ورش تعليم الرسم بقصر ثقافة الإسماعيلية.

واستمرارا للفعاليات المقدمة ضمن برامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، شهد القصر عرضا فنيا لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال بقيادة مصطفر محمود والتي قدمت مجموعة من الفقرات الفنية على أنغام السمسمية.

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة الفنان ماهر كمال بعض الرقصات منها الصيادين، نوح الحمام، بتغني لمين، البدوي، التنورة، وغيرها.

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