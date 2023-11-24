نائبة رئيس وزراء أوكرانيا تحذر من الشعور بالضجر من طول أمد الحرب

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولها ستيفانيشينا، اليوم الجمعة خلال زيارة إلى برلين، إن دولا أوروبية تظهر ضجرا متزايدا من الحرب، بينما لم يطرأ تغير على إرادة أوكرانيا في محاربة العدوان الروسي.

وقالت إن "عزمنا لا يزال كما هو". وتتولى ستيفانيشينا مسئولية ملف الاندماج الأوروبي والأطلسي في حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقالت ستيفانيشينا إنها قرأت عناوين رئيسية عن الضجر من الحرب، وكانت قد سمعت خلال سفرها إلى دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي أن الحرب استمرت لفترة طويلة للغاية.

وقالت بعد أكثر من 600 يوم على الحرب: "يجب ألا نحصي الأيام، بل يجب أن نرى كيف تتطور الأمور".

وأشارت إلى أن الجيش الأوكراني حقق تقدما في تغيير معايير حلف شمال الأطلسي "الناتو" منذ قمته في فيلنيوس في يوليو، حيث جرى بحث عضوية أوكرانيا من دون مسار محدد أو تحديد موعد لذلك.

وقالت ستيفانيشينا إن قمة الاتحاد الأوروبي في منتصف ديسمبر المقبل، حيث سيتم اتخاذ قرار بشأن إمكانية البدء في مفاوضات انضمام أوكرانيا للتكتل، ستكون قمة مهمة.

وذكرت ستيفانيشينا للمجلس الألماني للعلاقات الخارجية إنه يجب أن يبحث أعضاء الاتحاد الأوروبي القضايا قبل القمة، مضيفة أن استخدام حق النقض "الفيتو" من جانب دولة واحدة سيكون بمثابة هزيمة للجميع. وأعربت المجر عن تحفظات.

وذكرت أن أوكرانيا ستصبح دولة عضو بالتكتل يُعتمد عليها، ومن شأن اتخاذ قرار إيجابي بشأن مفاوضات الانضمام أن يبقي على الزخم الإيجابي للتوسع الأوروبي، ومساعدة دول البلقان التي تنتظر الحصول على العضوية أيضا.

وحذرت من أن الهزيمة بالنسبة لأوكرانيا سيكون لها تأثير متتابع، إذ أن دعاوى ومطالب روسيا لا تنتهي عند الحدود الأوكرانية.