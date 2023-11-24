 فيضانات في الصومال تودي بحياة 55 شخصا بعد سنوات من الجفاف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيضانات في الصومال تودي بحياة 55 شخصا بعد سنوات من الجفاف

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 8:58 م | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 8:58 م

ارتفعت محصلة قتلى الفيضانات في الصومال بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة لتصل إلى 55 شخصا، من بينهم 14 طفلا، حسبما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الجمعة.

واضطر ما يقرب من 700 ألف شخص إلى الفرار من ارتفاع منسوب المياه في البلاد، التي سيطر عليها الجفاف لسنوات، وفقًا لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية.

وقدر المكتب عدد المتضررين بشكل مباشر بنحو 1.7 مليون شخص، وقالت إنه يمكن ملاحظة ارتفاع حاد في حالات الكوليرا في المناطق المغمورة بالمياه حاليا.

وتضرر مئات الآلاف من الأشخاص في الأجزاء الشمالية والشرقية من كينيا، جارة الصومال إلى الجنوب. وتأتي الأمطار بعد غيابها لخمسة مواسم متتالية وفي أعقاب سنوات جفاف مدمرة.

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