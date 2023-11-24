 بريطانيا تخضع لحمية غذائية بقرار حكومى - بوابة الشروق
الجمعة 24 نوفمبر 2023 9:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بريطانيا تخضع لحمية غذائية بقرار حكومى


نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 8:28 م | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 8:28 م
يبدأ تطبيق سياسة غذائية تخضع صناعات الغذاء فى بريطانيا لشروط وتوصيات صحية فى محاولة رسمية لتصحيح أوضاع تراها الحكومة خاطئة فى طبيعة الغذاء الذى يتناوله المواطن الإنجليزى. الأطعمة سابقة التجهيز مثل البيتزا والهامبورجر واللحوم المصنعة وغيرها ستخضع لمقاييس صحية تقلل من خطورتها خاصة على صحة الأطفال.

التقليل من حجم البيتزا وشطيرة الهامبورجر ومراعاة نوع ونسبة الدهون فى التحضير كذلك الملح والسكر.

مراجعات صحية أكثر دقة فى العناصر التى تدخل فى تركيب المواصفات أثناء الإعداد ستشمل عددا كبيرا من أطعمة الأطفال بغرض مكافحة السمنة وزيادة الوزن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك