بريطانيا تخضع لحمية غذائية بقرار حكومى

يبدأ تطبيق سياسة غذائية تخضع صناعات الغذاء فى بريطانيا لشروط وتوصيات صحية فى محاولة رسمية لتصحيح أوضاع تراها الحكومة خاطئة فى طبيعة الغذاء الذى يتناوله المواطن الإنجليزى. الأطعمة سابقة التجهيز مثل البيتزا والهامبورجر واللحوم المصنعة وغيرها ستخضع لمقاييس صحية تقلل من خطورتها خاصة على صحة الأطفال.



التقليل من حجم البيتزا وشطيرة الهامبورجر ومراعاة نوع ونسبة الدهون فى التحضير كذلك الملح والسكر.



مراجعات صحية أكثر دقة فى العناصر التى تدخل فى تركيب المواصفات أثناء الإعداد ستشمل عددا كبيرا من أطعمة الأطفال بغرض مكافحة السمنة وزيادة الوزن.