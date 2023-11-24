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ناشطة المناخ الألمانية نيوباور تنتقد معاملة وسائل الإعلام لتونبرج

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 11:09 م | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 11:09 م

انتقدت الناشطة الألمانية لويزا نيوباور، وهي إحدى المنظمات الأساسيات للمسيرات التي تنادي بحماية المناخ في ألمانيا، معاملة وسائل الإعلام لناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج بعد إدلائها بتصريحات حول الحرب في غزة.

وقالت نيوباور لصحيفة تاز: "لا أحاول تبرير أن جريتا لم تذكر المعاناة اليهودية على الإطلاق".

وأضافت: "لكن جريتا هي أيضا شاشة عرض لعالم الإعلام الذي سعى إليها منذ فترة طويلة إلى ما لا يمكن أن يكون عليه أي إنسان. والآن اندهش هذا العالم الإعلامي من أن جريتا ليست هذا الشخص الذي لم ترغب أبدا في أن تكون عليه".

وكانت تونبرج قد أعربت عن تضامنها مع فلسطين منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وتعرضت تونبرج لانتقادات حادة بسبب ذلك. ونأى الفرع الألماني لحركة "أيام الجمعة لأجل المستقبل"، التي أسستها تونبرج، بنفسها عن تصريحاتها.

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